Путин создал фонд, в который направят деньги с налога для богатых

В скором времени Владимир Путин подпишет указ о создании фонда Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В скором времени президент РФ Владимир Путин подпишет указ о создании фонда, в который будут направляться деньги, собранные с получателей крупных доходов. Эти средства будут направляться на помощь больным детям, нуждающимся в дорогостоящих лекарствах. Об этом российский лидер заявил на совещании по социальным вопросам.

«У меня лежит на столе проект указа о создании фонда [для] поддержки детей с тяжелыми и жизнеугрожающими заболеваниями, в том числе редкими, так называемыми, орфанными заболеваниями», — цитирует РБК Путина. По словам российского лидера, фонд будет называться «Круг добра». В него будут направляться средства, полученные в результате повышения до 15% ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для тех, кто получает более 5 млн рублей в год. Ожидается, что в 2021 году удастся собрать 60 миллиардов рублей, в 2022 году — 64 миллиарда рублей, а в 2023 году — 68,5 миллиарда рублей, передает телеканал 360.

Закон о повышении НДФЛ до 15% на доходы, превышающие пять миллионов рублей в год, вступил в силу 1 января 2021 года. По прогнозам властей, суммарный эффект от двух мер принесет в казну РФ около 160 миллиардов рублей. При этом повышение НДФЛ до 15% коснется только 1% работающих россиян, что составляет около 700 тысяч человек, говорил министр финансов РФ Антон Силуанов.