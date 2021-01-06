Патриарх Кирилл сравнил ковид-диссидентов с атеистами

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Визит патриарха Кирилла в Храм святой мученицы Татианы. Когалым , патриарх кирилл
Он призвал уповать на современную медицину Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Для человека, не верящего в пандемию коронавируса и не соблюдающего меры безопасности, такое поведение смертельно опасно. Примерно так же опасно, как неверие в Бога, заявил на проповеди патриарх московский и всея Руси Кирилл.

«Очень опасно, когда люди не верят в Бога, смертельно опасно. Так же, как сегодня опасно, если люди не верят в распространение инфекции и не предохраняют себя от этой инфекции», — сказал он.

Патриарх также призвал соблюдать все санитарные требования и уповать на современную медицину. «Призываю всех вас вести себя в соответствии с требованиями, которые сегодня предъявляет современная медицина. Не следует пренебрегать ими», — поделился мыслями Кирилл. Также он отметил труд врачей, которые борются за здоровье и жизни людей, уточняет «Федеральное агентство новостей».

Ранее патриарх уходил на карантин после контакта с заболевшим коронавирусной инфекцией, напоминает RT. В декабре он просил верующих стать донорами плазмы крови для пациентов, переносящих коронавирус в тяжелой форме.

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© Служба новостей «URA.RU»
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