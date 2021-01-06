СМИ подсчитали траты России на Донбасс и Приднестровье

На поддержку союзников Россия тратит миллиарды рублей Фото: Илья Московец © URA.RU

На поддержку непризнанных республик Россия тратит миллиарды рублей. Речь идет о поддержке ДНР, ЛНР, Приднестровья, Абзахии и Южной Осетии. Об этом свидетельствуют данные Счетной палаты и заявления властей этих мини-государств.

Как пишет «Московский Комсомолец», со ссылкой на данные Счетной палаты, в 2020 году российский бюджет выделил Абхазии и Южной Осетии около 12 миллиардов рублей. «В частности, Южная Осетия получила около 6,2 миллиарда рублей, а Абхазия — 5,5 миллиарда», — сообщает издание. Кроме того, в 2021—2023 годах Россия собирается профинансировать повышение зарплат бюджетников в Абхазии и Южной Осетии — на это будет выделено 3,6 миллиарда рублей.

По данным пресс-службы парламента Приднестровья, с 2008 по 2019 годы Москва оказала самопровозглашенной республике средства для бизнеса на общую сумму свыше 1,25 миллиарда рублей и 533 тысячи евро. О том, сколько денег выделяется на поддержку ЛНР и ДНР точно неизвестно, однако установлено, что только на местные пенсии Россия ушло свыше 2,6 миллиарда рублей.

По мнению замглавы Института стран СНГ Владимира Жарихина, вскоре шефство над Южной Осетией должна взять Северная Осетия, а у Абхазии есть все возможности для того, чтобы перестать быть зависимой от России. Приднестровье, по его словам, также находится на самообеспечении, а с экономикой ДНР и ЛНР ситуация сложная. «Когда Советский Союз распался, Россия продолжила поддерживать эти регионы, чтобы усилить свои позиции на постсоветском пространстве», — добавил политолог Алексей Макаркин.

В 2018 году на тот момент действующий министр экономики республики Абхазия Адгур Ардзинба заявил, что уровень финансовой помощи региону от РФ за пять лет снизился на 50 процентов. Уже тогда республика планировала выйти на самофинансирование.