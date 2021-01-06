В России изменились правила поступления в вузы

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Правительство дало возможность абитуриентам поступать в вузы с помощью портала Госуслуг Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Документы для поступления в вуз теперь можно будет подать через интернет на государственном суперсервисе «Поступление в вуз онлайн». Постановление об этом подписал российский премьер-министр Михаил Мишустин, текст документа опубликован на официальном портале правовой информации.

«Целью реализации первого этапа суперсервиса является обеспечение возможности проведения приема на обучение в образовательные организации», — объясняется в постановлении. Обеспечивать работу сервиса будут Минцифры, министерство науки и высшего образования и федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.

Эти органы должны сделать так, чтобы абитуриенты смогли с портала госуслуг подать заявление о зачислении в вузы и загрузить через тот же сайт все нужные документы. Абитуриентам придется подтверждать свои действия с помощью электронной подписи. Чиновники же ежегодно 30 октября будут отчитываться о работе сервиса.

В декабре 2020-го президент России Владимир Путин объяснил, считает ли он качественным онлайн-образование, напоминает RT. Также он попросил вузы по возможности снизить плату за обучение из-за перехода на дистант. Сейчас на дистанционке учатся 65% российских студентов, уточняет деловое издание «Взгляд».

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