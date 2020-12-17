Путин попросил вузы снизить оплату за обучение

Вузы нужно объединять, но аккуратно, отметил президент Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Некоторые вузы могут снизить оплату за обучение. Об этом рассказал президент России Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос, касающийся онлайн-образования.

«Есть мнение родителей: „Мы платили за нормальное образование, но теперь преподаватели читают лекции онлайн. За что им платить?“. Преподаватель что в офлайне читает, что в онлайне — столько же часов. За что профессору меньше платить?», — удивился он, защитив преподавателей.

Структура расходов учебных заведений: 70% — это расходы на зарплаты педагогов. Поэтому у вузов жирка для снижения оплаты за онлайн-обучение нет, отметил Путин. При этом он попросил некоторые вузы снизить оплату за обучение, если у них есть такая возможность.

«Здесь нельзя ничего преувеличивать и забегать вперед, но если есть возможность у вузов снизить зарплаты сотрудникам, читающим онлайн-лекции, то нужно это делать», — также отметил он.

Кроме того, президент пообещал разобраться с неполучением надбавок медиками. Он отреагировал и на данные о проблемах с обеспечением лекарствами от коронавируса в регионах, сообщает RT.