Великобритания ослабила санкции против Крыма

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Крым март 2017, Симферополь, Севастополь, Бахчисарай, Керчь, керчь, керченский мост, керченский пролив
Британские суда начнут платить транзитный сбор за проход через Керченский пролив Фото: Константин Михальчевский © URA.RU
новость из сюжета
Крым вернулся в состав России

После выхода из Европейского союза Великобритания ослабила «крымские санкции» в отношении России. В частности, британским торговым судам разрешили платить за услуги российских портов и передавать транзитные платежи за проход через Керченский пролив.

«Лица могут производить платеж из незамороженных средств в пользу предприятия Крымской республики „Морские порты Крыма“ за оказание услуг в Керченском рыбном порту, Ялтинском торговом порту и Евпаторийском торговом порту», — говорится в опубликованном на сайте правительства Великобритании документе. Кроме того, с британских судов снимаются ограничения на оплату транзита через Керченский пролив.

Капитаны британских судов, собирающиеся внести оплату за оказание услуг, согласно документу, должны уведомить казначейство. Документ вступает в силу 1 января этого года.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...