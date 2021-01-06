Великобритания ослабила санкции против Крыма

После выхода из Европейского союза Великобритания ослабила «крымские санкции» в отношении России. В частности, британским торговым судам разрешили платить за услуги российских портов и передавать транзитные платежи за проход через Керченский пролив.
«Лица могут производить платеж из незамороженных средств в пользу предприятия Крымской республики „Морские порты Крыма“ за оказание услуг в Керченском рыбном порту, Ялтинском торговом порту и Евпаторийском торговом порту», — говорится в опубликованном на сайте правительства Великобритании документе. Кроме того, с британских судов снимаются ограничения на оплату транзита через Керченский пролив.
Капитаны британских судов, собирающиеся внести оплату за оказание услуг, согласно документу, должны уведомить казначейство. Документ вступает в силу 1 января этого года.
Подписывайтесь на URA.RU в