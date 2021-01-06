Володин ответил на нежелание посла Британии победы РФ в пандемии

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил надежду на то, что у мирового сообщества откроются глаза на политику Великобритании после слов ее посла в США Карен Пирс о том, что Россия и Китай не должны выйти победителями из пандемии. Ответ политика опубликован на сайте нижней палаты парламента.
«Надеюсь, у многих откроются глаза на политику Великобритании и их союзников. Мы помним, что Великобритания была одним из инициаторов обвинений и санкций против России. Теперь они боятся превосходства наших стран над так называемыми „открытыми рынками“, желают нашим гражданам умереть от пандемии», — сказал Володин.
По его словам, если бы РФ и Китай не создали свою вакцину, они вряд ли могли бы рассчитывать на помощь западных стран. Однако российская сторона, в свою очередь, создав первую в мире вакцину, «предложила помощь другим странам». Также Вячеслав Володин обратил внимание на то, что ни один представитель власти США, стране, которая «учит нас демократии и защите прав граждан», не осудил заявление посла Британии.
Ранее, как напоминает RT, Карен Пирс заявила, что Россия и Китай не должны выйти из пандемии коронавирусной инфекции победителями. «Мы не хотим однажды проснуться и обнаружить китайские стандарты в таких сферах, как искусственный интеллект и кибернетика», — добавила она.
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