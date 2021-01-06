Джо Байден считает выступление сторонников Трампа в Вашингтоне мятежом Фото: Carolyn Kaster, AP/TASS

Протесты у здания Капитолия в Вашингтоне являются мятежом, заявил избранный президент США Джо Байден. В ответ действующий глава государства Дональд Трамп заявил, что выборы у протестующих «украли», но тем не менее призвал сторонников разойтись по домам.

Байден в видеообращении, опубликованном на YouTube-канале Yahoo Finance, обращаясь к протестующим, призвал «дать дорогу демократии». Он отметил, что из вторжение в конгресс США ставит под угрозу американскую демократическую систему.

Отдельно Байден обратился к действующему главе государства. «Я призываю президента Трампа сейчас выступить по национальному телевидению, чтобы выполнить свою клятву, защитить Конституцию и потребовать окончания этой осады», — приводит слова Байдена RT.

В видеообращении Дональд Трамп назвал выборы сфальсифицированными. «У нас были выборы, которые у нас украли… Но вы должны идти домой сейчас. У нас должен быть мир, у нас должны быть закон и порядок, — заявил Трамп в минутном ролике, размещенном в Twitter. — Это были сфальсифицированные выборы, но мы не можем играть на руку этим людям. Нам нужен мир. Так что идите по домам. Мы любим вас. Вы очень особенные… Я знаю, что вы чувствуете, но идите домой». При этом Twitter пометил видеообращение президента США Дональда Трампа к протестующим как спорное и запретил его комментировать или ретвитить.

Сторонники Трампа 6 января ворвались в здание Конгресса США. На тот момент в Капитолии шла процедура утверждения итогов голосования коллегии выборщиков. Коллегия 14 декабря объявила о победе на американских выборах демократа Джо Байдена, напоминает агентство Nation News.