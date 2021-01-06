06 января 2021

США стянет корабли к стратегически важному региону РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, подводная лодка, ВМФ, северный флот, подлодка, всплытие
Кеннет Брейтуэйт назвал американские подводные лодки главным преимуществом страны в Арктике Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

Военно-морской флот США начнет регулярно патрулировать воды Арктики у российских берегов. Об этом заявил министр военно-морских сил США Кеннет Брейтуэйт.

«Флот США начнет регулярное патрулирование за полярным кругом», — цитирует издание Breaking Defence Брейтуэйта. По его словам, флот страны будет проводить операции и северного побережья России.

Брейтуэйт подчеркнул, что это необходимо для обеспечения свободного судоходства в водах Арктики. Он назвал США доминирующей в мире военно-морской силой. Брейтуэйт уверен, что американские подводные лодки являются главным преимуществом страны в Арктике.

Ранее военный историк, эксперт по постсоветским конфликтам Евгений Норин рассказал, что в 2021 году военно-морской флот США начнет более агрессивную политику против России и Китая, передает RT. Президент России Владимир Путин оценил важность Северного морского пути, пролегающего в Арктике. Он подчеркнул, что в 2021 году объем грузоперевозок, проходящих в регионе, составит 30 млн тонн.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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