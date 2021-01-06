США стянет корабли к стратегически важному региону РФ

Военно-морской флот США начнет регулярно патрулировать воды Арктики у российских берегов. Об этом заявил министр военно-морских сил США Кеннет Брейтуэйт.
«Флот США начнет регулярное патрулирование за полярным кругом», — цитирует издание Breaking Defence Брейтуэйта. По его словам, флот страны будет проводить операции и северного побережья России.
Брейтуэйт подчеркнул, что это необходимо для обеспечения свободного судоходства в водах Арктики. Он назвал США доминирующей в мире военно-морской силой. Брейтуэйт уверен, что американские подводные лодки являются главным преимуществом страны в Арктике.
Ранее военный историк, эксперт по постсоветским конфликтам Евгений Норин рассказал, что в 2021 году военно-морской флот США начнет более агрессивную политику против России и Китая, передает RT. Президент России Владимир Путин оценил важность Северного морского пути, пролегающего в Арктике. Он подчеркнул, что в 2021 году объем грузоперевозок, проходящих в регионе, составит 30 млн тонн.
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