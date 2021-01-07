В Госдуме предложили ввести в России еще один выходной

День космонавтики предложили сделать Днем национальной гордости Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Герой России, летчик-космонавт, депутат Госдумы РФ Елена Серова предложила сделать 12 апреля выходным. Она считает полет человека в космос поводом для гордости.

Ранее партия «Коммунисты России» предложила сделать 12 апреля Днем национальной гордости в честь 60-летия полета в космос Юрия Гагарина.

Серова данное предложение не поддержала, отметив, что для национальной гордости существует много поводов. Однако депутат предложила сделать День космонавтики выходным. « У меня встречное предложение — сделать 12 апреля выходным днем, так же как и 9 мая, ведь 12 апреля тоже была победа», — приводит слова Серовой РИА «Новости».