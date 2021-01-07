Захар Прилепин заявил, что США развязали более 200 войн Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Лидер партии «За правду» Захар Прилепин ответил на заявление литературного критика Дмитрия Быкова о том, что Россия сильна страхом и милитаризмом. Политик отметил, что именно США, которые Быков привел в пример солидарности общества, развязали более 200 войн и разрушили около 70 государств.

«Только в недавнее время США имели отношение к военным конфликтам в Югославии, Ираке, Бангладеш, Бразилии, Демократической Республике Конго… Короче, я не буду», — написал Прилепин в своем аккаунте в Facebook.

Он подчеркнул, что из-за военных конфликтов погибли миллионы людей, из-за санкций пострадали взрослые и дети. Политик также с иронией отметил, что США победили Россию своей «простой идиотской ковбойской улыбкой». «И вы улыбайтесь. Учитесь уже, наконец. А то все оружием только бряцать. И трястись от страха перед властью. Вон Димка-то — и не боится совсем. Потому что — не раб», — заявил Прилепин.

Корреспондент URA.RU пытался связаться с Дмитрием Быковым. Однако писатель не ответил на звонок.

В декабре Быков выступил с лекцией о сенсационном сериале Netflix «Ход королевы», основанном на романе Уолтера Тевиса. Литературный критик сравнил главную героиню Бет Хармон с Америкой, которая победила советского гроссмейстера Василия Боргова «тем, что лежит в основе американского общества — солидарностью». «И Россия, которая умна за счет страха, милитаризма и противостояния власти, поддалась. Потому что Америка победила ее своей простой идиотской ковбойской улыбкой, которую так все здесь ненавидят», — заключил Быков.