В Мурманской области взорвались детские подарки от губернатора. Фото

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Несколько родителей сообщили о взрывающихся фонарях Фото: страница Олега Мелехина во «ВКонтакте»

В Мурманской области подарки, которые подарили детям от имени губернатора, начали массово взрываться. Сообщения об этом начали появляться во «ВКонтакте».

В набор от главы региона попал складной кемпинговый фонарь с диско-шаром. «Хорошо что дети не находятся рядом, когда взрываются губернаторские подарки. Вот вам терроризм!!!», — написал Олег Мелехин в соцсети. Также он поделился фотографией сломанного фонарика. В комментариях другие пользователи сообщили о подобных случаях.

Мама другого ребенка, которому достался подарок от губернатора, Ольга Дирингер рассказала, что к нему не было приложено инструкции и ее пришлось искать самостоятельно в интернете. По ее словам, ночью, во время подзарядки фонарь взорвался и мелкие осколки разлетелись по всей комнате. «В этом году было подарено разным деткам, насколько мне известно, 3900 подарков», — написала она, чтобы предостеречь остальные семьи от травм.

На момент публикации новости URA.RU не удалось получить комментарий в управлении по взаимодействию со СМИ Министерства информационной политики Мурманской области. На звонок корреспондента никто не ответил.

Фонарик сломался во время подзарядки
Фото: страница Ольги Дирингер во «Вконтакте»
Осколки от фонарика разлетелись по комнате
Фото: страница Ольги Дирингер во «Вконтакте»

Так выглядела упаковка от подарка
Фото: страница Ольги Дирингер во «Вконтакте»

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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