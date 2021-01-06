06 января 2021
05 января 2021
04 января 2021

Свердловский губернатор объявил, когда дети вернутся в школы

© Служба новостей «URA.RU»
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Посещение паллиативного отделения ЦГБ№2. Екатеринбург, куйвашев евгений
Евгений Куйвашев сообщил об улучшении эпидемиологической ситуации в Свердловской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Свердловской области ученики всех классов смогут вернуться в школы. Об этом сообщил в своем Instagram глава региона Евгений Куйвашев.

«Новогодние каникулы подходят к концу, и закономерно возникает большое количество вопросов о том, как дальше будут работать школы в Свердловской области», — написал Куйвашев. По его словам, ученики 1-11 классов 11 января вернутся в школы. На дистанционном обучении пока останутся учащиеся средних специальных учебных заведений.

Куйвашев отметил, что в Свердловской области снижается число новых заболевших коронавирусом, а количество свободных коек в инфекционных стационарах сейчас выросло до 3,5 тысяч. За минувшие сутки в регионе выявили 384 случая заражения COVID-19.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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