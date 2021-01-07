Российские власти отреагировали на штурм Капитолия

Российская сторона считает протесты в США их внутренним историческим моментом. Такое мнение выразили в Министерстве иностранных дел РФ.
«Москва в связи с событиями в Вашингтоне желает американцам с достоинством пережить этот момент собственной истории», — пишет ТАСС со слов директора департамента информации и печати МИД РФ Марии Захаровой. Она также выразила мнение, что выборная система США архаична и создает возможности для многочисленных нарушений.
Ранее в США начались протестные акции во время заседания сенаторов и конгрессменов по обсуждению итогов прошедших выборов президента США. Протестующие начали брать штурмом здание Капитолия, в ходе происшествия погибли четыре человека, сообщает деловая газета «Взгляд». Происходящее называют майданом и сравнивают ситуацию в Америке с Украиной и Белоруссией, пишет «
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