Российские власти отреагировали на штурм Капитолия

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Директор департамента МИД РФ считает, что выборная система США устарела Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российская сторона считает протесты в США их внутренним историческим моментом. Такое мнение выразили в Министерстве иностранных дел РФ.

«Москва в связи с событиями в Вашингтоне желает американцам с достоинством пережить этот момент собственной истории», — пишет ТАСС со слов директора департамента информации и печати МИД РФ Марии Захаровой. Она также выразила мнение, что выборная система США архаична и создает возможности для многочисленных нарушений.

Ранее в США начались протестные акции во время заседания сенаторов и конгрессменов по обсуждению итогов прошедших выборов президента США. Протестующие начали брать штурмом здание Капитолия, в ходе происшествия погибли четыре человека, сообщает деловая газета «Взгляд». Происходящее называют майданом и сравнивают ситуацию в Америке с Украиной и Белоруссией, пишет «Царьград».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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