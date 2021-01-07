Конгресс США утвердил Байдена президентом

Решение было принято после захвата Капитолия сторонниками Дональда Трампа Фото: Ксения Сальникова © URA.RU

Конгресс США утвердил избрание демократа Джозефа Байдена президентом страны. Решение было принято после захвата Капитолия сторонниками действующего главы государства Дональда Трампа.

«Конгресс на фоне беспорядков утвердил избрание Байдена президентом, он набрал более 270 голосов выборщиков», — пишет РИА «Новости». После утверждения голосов выборщиков у Трампа не осталось конституционных возможностей оспорить результаты президентских выборов.

6 января сторонники Дональда Трампа захватили здание Конгресса США в момент, когда там проходила процедура утверждения итогов голосования коллегии выборщиков. В ходе беспорядков пострадали несколько человек. Глава полиции Вашингтона сообщил о четырех погибших, уточняет RT. В разговоре с URA.RU политологи предположили, что штурм Капитолия может стать частью новой президентской кампании Трампа.