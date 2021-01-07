Собчак обвинила Facebook и Instagram в цензуре

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Пресс-конференция Ксении Собчак в ТАСС. Москва, собчак ксения, портрет
Цензурой телеведущая называет блокировку аккаунтов Трампа в социальных сетях Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Блокировка аккаунтов действующего президента США Дональда Трампа являются проявлением цензуры. Такое мнение высказала телеведущая Ксения Собчак.

«Я не фанат Трампа, но то, что творит твиттер и фэйсбук, блокируя сообщения Трампа — это за гранью добра и зла. Это самый настоящий Роскомнадзор в действии», — написала Собчак в своем Instagram. Однако решения частной корпорации нельзя оспорить в конгрессе. Блокировка аккаунтов, по ее мнению, является «подруливанием» интересов одной из политических сил.

«В сообщениях Трампа было его личное мнение и никаких призывов к насилию, как бы он нам не был отвратителен. Ставить такое в блок — это цензура», — подытожила телеведущая.

Ранее аккаунты Трампа в Facebook и Instagram заблокировали, пишет «Vse42.ru». Он не сможет писать в аккаунтах в Facebook и Instagram ближайшие две недели, то есть до истечения срока его полномочий из-за прошедших в стране протестных акций, сообщает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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