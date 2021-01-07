В Москве новое заведение общепита назвали в честь генсека СССР Иосифа Сталина. Посетителей обслуживают работники в форме сотрудников НКВД, а в меню предлагают шаурму от руководителей СССР разных лет.
Новое заведение со скандальной вывеской Stalin Doner и девизом «Жить стало лучше, жить стало веселее!» появилось у метро «Войковская». На дверях заведения клиентов приветствует надпись «Иосиф Виссарионович приглашает отведать!».
«На раздаче сотрудники НКВД, в меню — шаурма „от Берии с соусом ткемали“ (откуда мясо, лучше, наверное, не уточнять). Вообще, это адский трэш, конечно», — пишет москвичка Ольга Маршева в Facebook. Посетителям заведения также предлагают заказать шаурму «Сталинскую с двойным мясом» или «Хрущевскую в сырном лаваше».
В соцсетях пользователи разделились на два лагеря. Одни хвалят хозяина заведения за креативность, а другие считают, что использовать имена руководителей прошлого кощунством. «Вспомнилась шашлычная „Антисоветская“, которую заставили сменить название по суду. Неужели эту маркетинговую плесень никто не соскоблит с поверхности?» — задается вопросом Александра Гроздова. «С одной стороны это как бы хохма. В смысле осмеяние бывшего идола, но с душком. И закрадывается мысль, может они мерзавцы?» — продолжает Walery Koszko. «История жестокий, но справедливый учитель. Невыученные уроки она будет повторять», — считает Анна Падерина.
Потенциально подобное заведение может спровоцировать громкий скандал своим меню и уж тем более лозунгами. Однако пока официальной реакции на это не последовало, уточняет телеканал РЕН ТВ.
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