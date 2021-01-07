07 января 2021

Вирусолог оценил опасность нового штамма коронавируса для россиян

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Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн, где оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19. Екатеринбург, госпиталь, палата, защитный костюм, медицина, медицинский работник, врач, больница, медик, covid-19, covid19, лечащий врач, противочумный костюм, коронавирус, противочумной костюм, красная зона, ковидный госпиталь
Несмотря на то, что новый вирус быстрее распространяется, существенных отличий в протекании болезни нет Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Новый штамм коронавируса, обнаруженный в Британии, не несет опасности для россиян, заявил директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов. По его словам, мутации вируса не вызывают глобальных опасений.

«Те мутации, которые есть у этого вируса, пока не вызывают глобальных опасений у специалистов», — подчеркнул вирусолог в интервью радиостанции «Говорит Москва». Викулов отмечает, что несмотря на то, что новый вирус быстрее распространяется, существенных отличий в протекании болезни нет. Он также подчеркнул, что нет доказательств того, что дети и подростки переносят мутировавший коронавирус тяжелее.

Новый штамм коронавируса обнаружен в 22 европейских странах. Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге предположил, что со временем новый штамм может заменить другие, как это наблюдается в Соединенном Королевстве и все чаще в Дании.

Недавно европейские ученые нашли признаки хронического заболевания в клинической картине COVID-19, сообщает RT. У переболевших пациентов на протяжении нескольких месяцев наблюдаются усталость, проблемы со сном и боли, добавляет Nation News.

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