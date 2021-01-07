Вирусолог оценил опасность нового штамма коронавируса для россиян

Новый штамм коронавируса, обнаруженный в Британии, не несет опасности для россиян, заявил директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов. По его словам, мутации вируса не вызывают глобальных опасений.
«Те мутации, которые есть у этого вируса, пока не вызывают глобальных опасений у специалистов», — подчеркнул вирусолог в интервью радиостанции «Говорит Москва». Викулов отмечает, что несмотря на то, что новый вирус быстрее распространяется, существенных отличий в протекании болезни нет. Он также подчеркнул, что нет доказательств того, что дети и подростки переносят мутировавший коронавирус тяжелее.
Новый штамм коронавируса обнаружен в 22 европейских странах. Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге предположил, что со временем новый штамм может заменить другие, как это наблюдается в Соединенном Королевстве и все чаще в Дании.
Недавно европейские ученые нашли признаки хронического заболевания в клинической картине COVID-19, сообщает RT. У переболевших пациентов на протяжении нескольких месяцев наблюдаются усталость, проблемы со сном и боли, добавляет Nation News.
Подписывайтесь на URA.RU в