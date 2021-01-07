В Минфине РФ разъяснили порядок уплаты налога по вкладам

Первый налог по вкладам держатели депозитов заплатят осенью 2022 года Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис в России

Порядок уплаты налога на доход по вкладам свыше одного млн рублей объяснили в Министерстве финансов РФ. Налогом будут облагаться не сами банковские вклады, а только проценты по ним, уточнили в ведомстве.

В Минфине отмечают, что размещая крупные суммы на вкладах с ежемесячной выплатой процентов, россияне могут избежать уплаты налогов или снизить их, если доход от депозита распределяется на два или три налоговых периода. «В случае зачисления процентов на банковский счет для пополнения вклада, доход в виде этих процентов учитывается при обложении налога на доходы физлиц (НДФЛ) в том налоговом периоде, в котором были зачислены проценты», — приводит разъяснение министерства Nation News. Уточняется, что первые россияне заплатят новый налог осенью 2022 года.

Ранее налог 13% на доходы по вкладам и ценным бумагам, если общий объем таких активов у гражданина превышает один млн рублей, предложил ввести президент РФ Владимир Путин, напоминает RT. В Федеральной налоговой службе поясняли, что для расчета налога сумму вклада свыше одного млн рублей умножат на ключевую ставку Банка России, действующую на первое число налогового периода. Так, например, с вклада 1,4 млн рублей при неизменной ключевой ставке налог составит 5 824 рубля.