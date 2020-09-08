ФНС определилась, как будет собирать налоги с вкладов россиян

С 2021 года вклады размером больше миллиона рублей будут облагать налогом в 13% Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Федеральная налоговая служба (ФНС) намерена собирать информацию обо всех вкладах граждан во всех банках, определить налоговую базу, а затем произвести расчет, сколько денег налогоплательщику необходимо заплатить в бюджет. Ввести налог на доходы от вкладов свыше одного млн руб предложил ранее президент РФ Владимир Путин.

«Налоговая база будет определяться как превышение суммы доходов в виде процентов, полученных гражданином в течение года по всем вкладам и остаткам на счетах в банках РФ над суммой процентов», — пояснили в ФНС «Ведомостям». Алгоритм будет следующий: сумму вклада свыше одного млн рублей умножат на ключевую ставку Банка России, действующую на первое число налогового периода. Так. например, с вклада 1,4 млн руб при неизменной ключевой ставке налог составит 5 824 рубля. Если вклады открыты в нескольких банках, то ставка 13% будет применяться к разнице между суммой доходов по всем вкладам за год и необлагаемым процентным доходом.

Как уточняют в ФНС от нового налога освобождены те, у кого сумма вкладов не превышает одного млн рублей, ставка по депозитам менее 1% годовых, а также владельцы счетов эскроу (счета для покупки недвижимости или дорого имущества — прим.ред.).

В Налоговый кодекс внесены поправки, которые предусматривают, что с 2021 года вклады размером больше миллиона рублей будут облагать налогом в 13%. Сделано это по инициативе главы государства. Финансовые аналитики порекомендовали россиянам отказаться от вкладов, превышающих объем в миллион рублей.