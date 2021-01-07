07 января 2021

Украина вопреки решению ВОЗ вводит жесткий карантин

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Изоляция. Тюмень., проход закрыт, карантин, весна, самоизоляция
Локдаун на Украине продлится с 8 по 24 января Фото: Денис Моргунов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Жесткие карантинные меры из-за распространения коронавируса начали действовать на Украине с 8 января. Решение об этом было принято минздравом страны в начале декабря, за что правительство страны было раскритиковано Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

«С 8 января на территории Украины будут действовать усиленные карантинные мероприятия», — говорится в сообщении на сайте минздрава Украины. В стране закрылись для посещения кафе, бары и рестораны, однако они продолжат работать навынос и на доставку. Остановлена работа фитнес-залов, рынков и развлекательных заведений, запрещены любые массовые мероприятия. До 24 января будут закрыты школы и вузы, но детские сады продолжат функционировать.

Решение украинского минздрава резко раскритиковала ВОЗ. По мнению представителей организации, введенный локдаун негативно скажется на благосостоянии граждан и усложнит их доступ к медицине и образованию, пишет РИА «Новости».

Ранее правительство Великобритании приняло решение о введении третьего общенационального карантина. По словам премьер-министра Бориса Джонсона, смертность от коронавируса в королевстве за последние дни выросла на 20%, сообщает «Пятый канал».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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