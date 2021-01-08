Вирусолог назвал фактор, который остановит пандемию коронавируса

Вакцинация пока единственный действенный метод борьбы с COVID-19, но возможно создание нового препарата Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В мире может появиться препарат, который будет эффективно бороться с коронавирусом, однако пока таких лекарств не существует. Об этом URA.RU заявил ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной трансляционной медицины, бывший завлабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов.

«На данный момент вакцина — это единственный препарат, который существует. Со временем разработают и какие-то лечебные препараты. От некоторых разработчиков мы уже слышим о создании препаратов, но пока мы их еще либо не видим, либо они оказались не такими уж безболезненными. Не сомневаюсь, что действенный препарат создать возможно», — рассказал он. По словам вирусолога, использовать его как средство профилактики будет невозможно.

Чепурнов также отметил, что непрофильные препараты, которые лечат другие болезни, уже есть. В случае с коронавирусом это снотворное мелатонин, которое, по данным ученых, способно противодействовать заражению и тяжелой форме болезни, а также повышает эффективность вакцинации. При этом эксперт предупредил, что без назначения врача данный препарат использовать не стоит.

Во всем мире люди работают над созданием эффективного лекарства, но только создать препарат от вируса очень сложно, рассказал URA.RU на условиях анонимности один из старейших вирусологов России. «Нужно соблюсти сразу три условия. Так как вирус является внутриклеточным паразитом, необходимо, чтобы лекарство обладало способностью проникать внутрь клетки и при этом не ломало обмен клетки, иначе лекарство будет убивать организм», — уточнил он. Именно из-за этого процесс создания препарата от COVID-19 затянулся, заключил собеседник агентства.

Ранее группа медиков городской клинической больницы Пятигорска разработала препарат, подавляющий вирусную активность COVID. Он прошел исследования в институте имени Гамалеи, передает портал argumenti.ru.