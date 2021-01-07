Владимир Ружицкий показал фотографию, на которой нарисовал себе медицинскую маску Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Телеведущая Ксения Собчак высмеяла главу городского округа Люберцы (Московская область) Владимира Ружицкого за то, что он выложил в соцсети фотографию, на которой медицинская маска нарисована с помощью компьютерной графики. Соответствующий пост появился в социальных сетях журналистки.

«Ружицкий поздравил людей с Рождеством вот таким фото. А вы говорите, [что модель, бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия] Решетова с фотошопом перестаралась», — написала Собчак в своем telegram-канале «Кровавая барыня», приложив фотографию из социальных сетей чиновника.

Ружицкий не ответил на звонок корреспондента URA.RU. Агентство направило соответствующий запрос мэру.

Ранее Ружицкий в своем instagram-аккаунте призвал россиян соблюдать все меры безопасности в Рождество, чтобы снизить риск заражения коронавирусом. Мэр посоветовал встретить праздник в кругу семьи.

Фото: «ВКонтакте»