Трагедия произошла во время похода по Араданскому хребту Фото: МЧС республики Хакассия

В лыжном походе по Саянам при температуре минус 45 градусов погибла 51-летняя туристка из екатеринбургского клуба «Уральские тропы». Об этом сообщается соцсетях организации. Клуб, практикующий экстремальные путешествия, не раз попадал в ЧП.

«Друзья. Умерла Фоменко Вера Васильевна, постоянная участница нашего клуба, — сообщается на странице турклуба во „ВКонтакте“. — Трагедия произошла 5 января в лыжном походе по Араданскому хребту. Причины смерти на данный момент не установлены. Сейчас тело Веры находится в морге в Красноярском крае, решается вопрос с транспортировкой».

«Пока нет заключения судебно-медицинского бюро, до конца не понятно, что произошло», — пояснил URA.RU один из руководителей «Уральских троп» Роман Катаев, отметив, что кроме Фоменко в группе есть и другие обморозившиеся. «Выражаем соболезнования родным и близким Веры», — сказал Катаев. В соцсетях клуба организован сбор средств на похороны туристки.

Вере Фоменко был 51 год Фото: со страницы турклуба в «Вк»

ГУ МЧС Хакассии накануне сообщило о том, что туристов из Екатеринбурга, терпящих бедствие в природном парке «Ергаки» (Западный Саян), эвакуировали вертолетом. «Во время прохождения перевала „Прогресс“ одной из наших участниц стало плохо. Силами группы мы ее смогли довести до лагеря, но, к сожалению, через полтора часа у нее остановилось сердце», — рассказал спасателям старший группы (руководитель клуба и данного похода — Константин Серафимович).

По сообщению МЧС Хакасии, в дни похода (первые числа января) в Ергаках ожидалось аномально низкая температура (до минус 45), туристы были проинформированы об этом, но все равно вышли на маршрут.

ЧП с «Уральскими тропами» происходят регулярно: поскольку группы набираются на коммерческой основе, здесь не принято ждать отстающих, а между участниками возникают непонимания. В 2018 в походе по плато Путорана Андрей Чемалтдинов несколько дней не мог догнать группу и едва успел к началу сплава. А в 2009 году во время похода по Байкалу от группы откололся Александр Шмидов из Белоруссии, после чего пропал в тайге и так и не был найден.

Погибшая Вера — среди участников такого похода года назад Фото: со страницы «Уральских троп» в «Вк»

Поход также проходил в Саянах Фото: со страницы «Уральских троп» в «Вк»

Участники похода годичной давности Фото: со страницы «Уральских троп» в «Вк»

Фото: со страницы «Уральских троп» в «Вк»

Фото: страница «Уральских троп» в «Вк»

Фото: страница «Уральских троп» в «Вк»