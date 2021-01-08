Глава Ростеха рассказал о триллионной выручке в пандемию

Выручка компании «Ростех» выросла на 3%, сообщил гендиректор Сергей Чемезов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Выручка госкорпорации «Ростех» в 2020 году выросла, несмотря на ухудшение экономической ситуации из-за пандемии коронавируса, и составила 1,8 трлн рублей. Об этом глава организации Сергей Чемезов сообщил в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

«Год был далеко не простым, как и для всех россиян. Тем не менее, в этом году рост состоялся, хотя, может быть, не в таких больших масштабах, как хотелось бы. На сегодняшний день выручка, рассчитываем, увеличится примерно на 3% — где-то на 1,8 трлн рублей», — приводятся слова Чемезова на сайте правительства РФ.

Он добавил, что назвать точную цифру пока сложно и подсчеты будут завершены в ближайшие месяцы. Гендиректор госкорпорации также выразил надежду, что в 2021 году выручка компании превысит 2 трлн рублей.

В конце прошлого года Минторг США ввел экспортные ограничения в отношении 45 российских организаций. Санкции, в частности, будут действовать в отношении Ростеха, нескольких научно-исследовательских институтов Российской академии наук (РАН), Росатома и Роскосмоса, пишет « Царьград».