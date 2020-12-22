В США назвали цель санкций против 45 структур из РФ

Администрация уходящего президента США считает, что предприятия РФ, включенные в список, являются «конечными военными пользователями» Фото: Ксения Сальникова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Анонсированные минторгом США экспортные ограничения в отношении 45 российских организаций призваны запретить любые поставки товаров и компонентов в РФ, в том числе и для гражданской авиации. Организации, которые попали под санкции, в США признали «конечными военными пользователями».

«Поставки определенных товаров и технологий производства США в адрес российских структур, включая „Ростех“, несколько научно-исследовательских институтов Российской академии наук (РАН), „Росатома“ и „Роскосмоса“ и гражданских самолетостроителей, станут практически невозможны», — сообщается в документе, размещенном в официальном журнале правительства США.

В правительстве США уточняют, что для поставок оборудования и запчастей теперь понадобится специальная лицензия Минторга США. Однако уже заявлено, что ведомство будет следовать политике отказа: экспортерам даже не стоит пробовать получить эту лицензию, пишет газета «Ведомости».

Газета уточняет, что из США будет запрещено поставлять в РФ некоторые материалы и химикаты (например, обедненный уран); генераторы для атомных электростанций; электронные устройства и их компоненты, соответствующее программное обеспечение; оборудование для тестирования связи; сенсоры и лазеры; оборудование для морских судов, акустическое оборудование для детектирования подводных объектов; определенное навигационное оборудование и авионика для самолетов.

Как ранее сообщало URA.RU, под новые санкции США попадут 45 российских организаций, в числе которых Минобороны РФ, СВР, оба основных авиапроизводителя — «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) и ПАО «Иркут», уральский производитель титана — один из основных поставщиков для Boeing «ВСМПО-Ависма», а также Каменск-Уральский металлургический завод. В списке также предприятия «Ростех», «Росатома», «Рособоронэкспорт», РКЦ «Прогресс», а также ряд других предприятий и научных центров оборонной, атомной и космической промышленности.

Включение в санкционный список США корпорации «ВСМПО-Ависма» может затруднить внешнеэкономическую деятельность, но не скажется на поставке титана для иностранных авиакомпаний, рассказал истоник URA.RU на предприятии. Между тем в Кремле считают, что новые ограничения являются очередным враждебным шагом по отношению к России.