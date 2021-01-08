Кадыров раскрыл свое сходство с Трампом

Рамзан Кадыров считает, что Дональд Трамп не уважает права человека Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что блокировки аккаунтов в социальных сетях объединяют его с нынешним президентом США Дональдом Трампом. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«Теперь мы с Трампом в чем-то похожи: если ранее он заблокировал меня в соцсетях, то сейчас Всевышний восстановил справедливость, и в итоге аккаунты мятежного Дональда Трампа тоже заблокированы», — написал Кадыров. Он считает, что этого бы не произошло, если бы нынешний президент США относился с уважением к демократии и правам человека.

Ранее Facebook и Instagram, Snapchat и Twitch заблокировали аккаунты Трампа, передает деловая газета «Взгляд». Страницы Кадырова блокировали в социальных сетях неоднократно из-за санкций против него.