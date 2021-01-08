Участник нового шоу «Чикен Карри» облизал Поперечного

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Библионочь. Екатеринбург, настольная игра
Участники играли в игру на YouTube-канале «Чикен Карри» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Комик Данила Поперечный принял участие в новом шоу «Подземелья Чикен Карри». Другой участник — актер Никита Кукушкин — в игре решил облизать персонажа Поперечного и продемонстрировал свои действия в жизни.

«Я беру вот этого человека и вот отсюда (с носа — прим. ред.) я вылизываю его», — озвучивал свои действия Кукушкин в шоу на YouTube-канале «Чикен Карри». После того, как актер облизал нос комика, он поднял ему кофту и облизал всю спину вдоль позвоночника. Поперечный ему ответил ударом кулака по лбу, однако без демонстрации действий в жизни.

Ранее Данила Поперечный участвовал в другом шоу этого YouTube-канала — Comment out. Тогда он написал свое имя на животе певицы Ольги Серябкиной горячим воском, пишет «Царьград».

Поперечному облизали лицо и спину
скрин YouTube-канал «Чикен Карри»

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...