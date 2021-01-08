08 января 2021

Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Социальные сети. Екатеринбург, смартфон, интернет, логотип, твиттер, гаджет, twitter, социальная сеть
Причиной блокировки стала «опасность новых призывов к насилию» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Twitter навсегда заблокировал страницу действующего президента США Дональда Трампа. Причиной такого решения стала «опасность новых призывов к насилию».

«После тщательного рассмотрения недавних записей @realdonaldtrump и контекста, который его окружает, мы заморозили аккаунт на постоянной основе из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию», — говорится в сообщении администрации соцсети.

Беспорядки в США начались 6 января. Сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса США, где проходила процедура утверждения итогов голосования коллегии выборщиков. В ходе протестов были убиты четыре человека. Ранее сообщалось, что Минюст США не собирается выдвигать против Дональда Трампа обвинения в подстрекательстве к захвату Капитолия и массовым беспорядкам. Обвинения не будут предъявлены и тем, кто выступал на митинге в поддержку Трампа.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...