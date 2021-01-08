Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа

Причиной блокировки стала «опасность новых призывов к насилию» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Twitter навсегда заблокировал страницу действующего президента США Дональда Трампа. Причиной такого решения стала «опасность новых призывов к насилию».

«После тщательного рассмотрения недавних записей @realdonaldtrump и контекста, который его окружает, мы заморозили аккаунт на постоянной основе из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию», — говорится в сообщении администрации соцсети.

Беспорядки в США начались 6 января. Сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса США, где проходила процедура утверждения итогов голосования коллегии выборщиков. В ходе протестов были убиты четыре человека. Ранее сообщалось, что Минюст США не собирается выдвигать против Дональда Трампа обвинения в подстрекательстве к захвату Капитолия и массовым беспорядкам. Обвинения не будут предъявлены и тем, кто выступал на митинге в поддержку Трампа.