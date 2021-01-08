Минюст США решил, предъявлять ли Трампу обвинения

Джо Байден в свою очередь обвинил Трампа в «сознательном поощрении» беспорядков в Вашингтоне Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Минюст США не собирается выдвигать против Дональда Трампа обвинения в подстрекательстве к захвату Капитолия и массовым беспорядкам. Об этом журналистам в ходе брифинга сообщил представитель ведомства.

«Мы не ожидаем (выдвижения) обвинений такого рода», — передает РИА «Новости» сообщение министерства. Обвинения не будут предъявлены и тем, кто выступал на митинге в поддержку Трампа. Джо Байден, в свою очередь, обвинил Трампа в «сознательном поощрении» беспорядков в Вашингтоне, заявив, что действующий президент не способен исполнять свои обязанности.

В США 6 января начались массовые беспорядки. Сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса США, где проходила процедура утверждения итогов голосования коллегии выборщиков. В ходе протестов были убиты четыре человека. После захвата Капитолия власти Соединенных штатов Америки утвердили избрание демократа Джозефа Байдена президентом страны.