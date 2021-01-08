Шоумен Сергей Зверев собирается баллотироваться в Госдуму от Бурятии. Он подчеркнул, что для этого у него есть народная поддержка и любовь.
«Надо идти в депутаты, уже думать не надо. Народная поддержка есть, народная любовь есть», — заявил Зверев в интервью телеканалу АТВ.
Зверев отметил, что собирается в Госдуму, чтобы взбодрить местных политиков. Он подчеркнул, что за пять лет, в отличие от других депутатов, добился многого.
Ранее о намерении выдвинуть Зверева в Госдуму заявила партия «Зеленая альтернатива». Поводом для такого решения послужила позиция шоумена против загрязнения озера Байкал.
Уроженец Бурятии Зверев известен тем, что в прошлом году провел одиночный пикет у Кремля с требованием остановить строительство завода по откачке воды на берегу Байкала. За это шоумена оштрафовали на 15 тысяч рублей. Строительством завода занималась китайская компания «Озеро Байкал». После поднявшейся волны протестов, прокуратура проверила деятельность завода и выявила нарушения, после чего приостановила строительство.
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