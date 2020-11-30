30 ноября 2020

Новая партия готова выдвинуть в Госдуму стилиста Сергея Зверева

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Шоумен и парикмахер Сергей Зверев в Тверском районном суде г. Москвы. Москва, зверев сергей, человек в короне
В партии оценили активность Сергея Зверева в защите озера Байкал Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Партия «Зеленая альтернатива» предложила шоумену и стилисту Сергею Звереву помощь в выдвижении в депутаты Госдумы в 2021 году. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе политобъединения. Поводом для инициативы стало признание Зверева, что ему все чаще советуют попробовать себя в политике.

«Все мои соцсети и директ завалены предложениями выдвинуться в Госдуму от Бурятии. Я стал задумываться об этом», — сообщил стилист в своем блоге в Instagram. В ответ в «Зеленой альтернативе» отметили близость позиции партии с взглядами Зверева, который активно выступает против загрязнения озера Байкал.

«Мы готовы оказать помощь Сергею Звереву с выдвижением от партии», — заявил лидер «Зеленой альтернативы» Руслан Хвостов. По словам представителя политобъединения, менеджеру стилиста уже направлено предложение, в партии ждут обратной связи. Получить комментарий от Зверева не удалось — он не ответил на звонок агентства.

Ранее URA.RU писало, что Зверева оштрафовали на 15 тысяч рублей за одиночный пикет у Кремля, который он провел против строительства завода по розливу питьевой воды на Байкале. Шоумен оспорил штраф в Европейском суде по правам человека.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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