Собчак поделилась снимком своего отца с Байденом. Фото

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Бизнес-форум
Ксения Собчак поделилась архивным фото своего отца Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Телеведущая Ксения Собчак поделилась архивным фото своего отца, первого и единственного мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака с избранным президентом США Джо Байденом. Снимок опубликован в telegram-канале Собчак «Кровавая барыня».

«Ого. Нашла фото папы с Байденом», — подписала фото Собчак. Ранее Собчак заявила, что блокировка аккаунтов действующего президента США Дональда Трампа являются проявлением цензуры. Эти действия, по ее мнению, является «подруливанием» интересов одной из политических сил.

Фото: telegram-канал «Кровавая барыня»

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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