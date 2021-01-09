Ксения Собчак поделилась архивным фото своего отца Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Телеведущая Ксения Собчак поделилась архивным фото своего отца, первого и единственного мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака с избранным президентом США Джо Байденом. Снимок опубликован в telegram-канале Собчак «Кровавая барыня».

«Ого. Нашла фото папы с Байденом», — подписала фото Собчак. Ранее Собчак заявила, что блокировка аккаунтов действующего президента США Дональда Трампа являются проявлением цензуры. Эти действия, по ее мнению, является «подруливанием» интересов одной из политических сил.

Фото: telegram-канал «Кровавая барыня»