Путин выразил соболезнования главе Индонезии после авиакатастрофы

Путин направил телеграмму президенту Индонезии Джоко Видодо
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индонезии Джоко Видодо в связи с авиакатастрофой Boeing 737-500. Об этом сообщили в Кремле.
«Путин выразил президенту Индонезии соболезнования по поводу гибели пассажиров и членов экипажа самолета», — сообщает пресс-служба Кремля. В катастрофе погибло более 50 человек.
Крушение Boeing 737-500 произошло 9 января. Борт, вылетевший из Джакарты, через четыре минуты пропал с радаров. Позднее его обломки нашли в море у берегов столицы Индонезии.
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