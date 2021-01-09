Путин выразил соболезнования главе Индонезии после авиакатастрофы

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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, путин владимир
Путин направил телеграмму президенту Индонезии Джоко Видодо Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индонезии Джоко Видодо в связи с авиакатастрофой Boeing 737-500. Об этом сообщили в Кремле.

«Путин выразил президенту Индонезии соболезнования по поводу гибели пассажиров и членов экипажа самолета», — сообщает пресс-служба Кремля. В катастрофе погибло более 50 человек.

Крушение Boeing 737-500 произошло 9 января. Борт, вылетевший из Джакарты, через четыре минуты пропал с радаров. Позднее его обломки нашли в море у берегов столицы Индонезии.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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