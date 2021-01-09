Психологи: как избавиться от грустных мыслей из-за праздников

После новогодних праздников люди могут выходить на работу в подавленном состоянии. И некоторые из них не смогут вернуться в норму самостоятельно, рассказала URA.RU психолог Наталья Варская.
«Если почувствовали, что накатывает [депрессия], нужно идти к специалисту. Но у всех индивидуальные методы — человек может сам выйти из депрессии. Кому-то фильм поможет, кому-то тренировки, кому-то музыка или чтение. То есть занятие любимым делом», — посоветовала Варская. Для некоторых людей подавленность может быть привычным эмоциональным состоянием, и ничего страшного в этом нет. Варская объясняет это характером человека.
Психолог Иван Карнаух уверен, что на настроение россиян повлияли не столько новогодние праздники, сколько пандемия коронавируса. «Таких каникул (режим самоизоляции и удаленная работа — прим. ред.) никогда не было. Народ дезориентирован. Его надо собирать заново, настраивать на новые формы работы», — сказал психолог в беседе с URA.RU.
Ранее психолог и писательница Елена Новоселова рассказала, как вернуться в рабочий режим после праздников. По ее словам, за несколько дней до выхода на работу можно сменить вид досуга, подготовить расписание и стараться раньше вставать.
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