Психологи: как избавиться от грустных мыслей из-за праздников

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Открытие Ледового городка на Площади 1905 года. Екатеринбург , ледовый городок, площадь1905 года, с новым годом, новый год
После новогодних праздников у людей начинается психологический спад Фото: Анна Майорова © URA.RU

После новогодних праздников люди могут выходить на работу в подавленном состоянии. И некоторые из них не смогут вернуться в норму самостоятельно, рассказала URA.RU психолог Наталья Варская.

«Если почувствовали, что накатывает [депрессия], нужно идти к специалисту. Но у всех индивидуальные методы — человек может сам выйти из депрессии. Кому-то фильм поможет, кому-то тренировки, кому-то музыка или чтение. То есть занятие любимым делом», — посоветовала Варская. Для некоторых людей подавленность может быть привычным эмоциональным состоянием, и ничего страшного в этом нет. Варская объясняет это характером человека.

Психолог Иван Карнаух уверен, что на настроение россиян повлияли не столько новогодние праздники, сколько пандемия коронавируса. «Таких каникул (режим самоизоляции и удаленная работа — прим. ред.) никогда не было. Народ дезориентирован. Его надо собирать заново, настраивать на новые формы работы», — сказал психолог в беседе с URA.RU.

Ранее психолог и писательница Елена Новоселова рассказала, как вернуться в рабочий режим после праздников. По ее словам, за несколько дней до выхода на работу можно сменить вид досуга, подготовить расписание и стараться раньше вставать.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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