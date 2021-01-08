08 января 2021

Психолог раскрыла, как вернуться в рабочий режим после праздников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
«Географический диктант» в УрГПУ. Екатеринбург, ноутбук, экзамен, тест, дистанционное обучение, дистант, проверочная работа, контрольная, географический диктант
В рабочий ритм поможет вернуться будильник и физические нагрузки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Чтобы комфортно и без шока вернуться к работе после праздников нужно готовиться несколько дней. Например, неплохо было бы начать пораньше вставать, считает психолог и писательница Елена Новоселова.

«Неплохо за пару дней до выхода на работу начать вставать немного пораньше, даже если вы работаете удаленно. Например, если в рабочие будни вы просыпались в семь утра, то начните ставить будильник на восемь, чтобы постепенно адаптироваться», — рассказала Новоселова News.ru.

Также, если все праздники вы отдыхали от дел, беззаботно лежа перед телевизором, стоит сменить вид активности. Например, заняться чтением, хобби или несколько часов погулять. Тем, кому трудно работать из дома, стоит заранее составить подробное расписание, где будет время на физическую активность.

Диетолог и ведущий специалист консервативного лечения ожирения в Центре коррекции веса им. Н. Э. Бауманатобы Дарья Русакова также поделилась, как не растолстеть после праздников. Избежать проблем с весом и пищеварением поможет дробное питание. Оно поможет перестать переедать.

Во время работы хорошим перекусом для всех могут стать овощи. Тем, кто перенес коронавирус, рекомендуется есть больше белка: рыбу, мясо птицы и молоко. Они помогут восстановить мышцы. Кроме того, Русакова рекомендует россиянам возобновить занятия спортом.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...