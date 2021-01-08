Психолог раскрыла, как вернуться в рабочий режим после праздников

Чтобы комфортно и без шока вернуться к работе после праздников нужно готовиться несколько дней. Например, неплохо было бы начать пораньше вставать, считает психолог и писательница Елена Новоселова.
«Неплохо за пару дней до выхода на работу начать вставать немного пораньше, даже если вы работаете удаленно. Например, если в рабочие будни вы просыпались в семь утра, то начните ставить будильник на восемь, чтобы постепенно адаптироваться», — рассказала Новоселова
Также, если все праздники вы отдыхали от дел, беззаботно лежа перед телевизором, стоит сменить вид активности. Например, заняться чтением, хобби или несколько часов погулять. Тем, кому трудно работать из дома, стоит заранее составить подробное расписание, где будет время на физическую активность.
Диетолог и ведущий специалист консервативного лечения ожирения в Центре коррекции веса им. Н. Э. Бауманатобы Дарья Русакова также поделилась, как не растолстеть после праздников. Избежать проблем с весом и пищеварением поможет дробное питание. Оно поможет перестать переедать.
Во время работы хорошим перекусом для всех могут стать овощи. Тем, кто перенес коронавирус, рекомендуется есть больше белка: рыбу, мясо птицы и молоко. Они помогут восстановить мышцы. Кроме того, Русакова рекомендует россиянам возобновить занятия спортом.
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