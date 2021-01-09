Минэкономразвития совместно с Минфин разработают методику расчета ключевых показателей эффективности государственных компаний до конца месяца. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.
«Методика расчета ключевых показателей эффективности институтов развития, необходимых для обеспечения национальных целей, будет подготовлена и утверждена до 31 января 2021 года», — пишет ТАСС. Также к 20 апреля Минэкономразвития и Минфин также должны будут сделать доклад в правительство о реализации первого этапа реформы институтов развития. Доклад о завершении второго этапа реформы планируется подготовить к 31 июля 2021 года. До 15 апреля в правительство должен поступить законопроект о поправках в закон о федеральном бюджете РФ на 2021 год и плановый период 2022—2023 годов для реализации реформы институтов развития в 2021 году.
Ранее стало известно, что правительство РФ решило оптимизировать систему институтов развития, сообщает «Национальная служба новостей». По итогам реформ некоторые институты (чья эффективность поставлена под сомнение) будут ликвидированы, другие же объединят.
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