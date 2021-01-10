Bloomberg назвал топ-10 стран по числу привитых от коронавируса

Израиль превосходит другие страны по числу привитых граждан Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В тройку лидеров стран по числу привитых от коронавируса вошли Китай, США и Израиль. Россия занимает шестое место в рейтинге, сообщает Bloomberg. Однако наибольший процент привитых зафиксирован в Израиле и ОАЭ.

«На сегодняшний день введено более 24 миллионов доз в 41 стране. Доставка еще миллиардов будет одной из самых сложных логистических задач, которые когда-либо предпринимались», — пишет агентство. Как уточняет Bloomberg, в статистике учитывается число введенных доз вакцины от коронавируса, а не число людей, прошедших вакцинацию, поскольку для вакцинации обычно нужно две прививки.

По данным издания, в Китае введено уже 9 млн доз (0,64% от всего населения), в США — 7,725 млн (2,35%), в Израиле — 1,692 млн (18%), в Великобритании — 1,489 млн (2,23%), в ОАЭ — 1,02 млн (9,4%). В России, как сообщают аналитики агентства, привито 800 тысяч человек — однако данные не обновлялись со 2 января. Однако 5 января директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакциной от коронавируса «Спутник V» привили уже более 1 млн россиян — это составляет 0,68% от общего числа россиян. Замыкают топ-10 стран по числу привитых от коронавируса Италия (583 тысяч привитых, 0,97%), Германия (532,8 тысяч привитых, 0,64%) и Канада (294,2 тысячи привитых, 0,78%).

Ранее доктор медицинских наук Антон Ершов заявил, что в России вакцинация от коронавируса проходит выборочно и неравномерно. Наибольшая часть вакцин идет на прививание жителей Москвы, в то время как в регионы отправляют лишь несколько сотен доз.