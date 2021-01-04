Врач назвал главную ошибку при вакцинации россиян от коронавируса

В России вакцинация от коронавируса проходит слишком выборочно и неравномерно. Наибольшая часть вакцин идет на прививание жителей Москвы, в то время как в регионы отправляют лишь несколько сотен доз. Об этом заявил доктор медицинских наук Антон Ершов.
По его словам, для того, чтобы справиться с коронавирусом, необходимо равномерно распределить дозы по регионам и одновременно вакцинировать как можно больше людей. «Чего мы этим добьёмся? В регионах это всё будет бушевать, а большинство москвичей мы уже привьём, и после этого нужные дозы вакцин пойдут в регионы. При сохранении авиасообщения у москвичей уже начнёт падать иммунитет, а до регионов вакцинация в необходимом объёме ещё может не дойти», — заявил врач разговоре с
Ершов также отметил, что в разработке стратегии вакцинации от коронавируса России необходимо взять пример с Евросоюза, где людей прививают более массово. В России сейчас не у всех есть возможность получить прививку, рассказал врач.
Ранее руководитель лаборатории НИИ вирусологии им. Ивановского, профессор Александр Бутенко в беседе с URA.RU высказал мнение, что вакцинацию от коронавируса никогда не нужно проходить тем, кто однажды перенес заболевание. По его мнению, в этом случае иммунитет сохраняется навсегда.
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