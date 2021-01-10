В Германии испугались эскалации протестов в США

В Бундестаге усилили охрану Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Беспорядки, спровоцированные сторонниками президента США Дональда Трампа в Вашингтоне, отразились на властях Германии. Власти страны приняли решение усилить охрану Бундестага.

«Земельная полиция Берлина уже усилила присутствие в районе здания парламента», — приводит ТАСС выдержку из письма председателя парламента Вольфганга Шойбле депутатам. Кроме того, он попросил МИД страны предоставить ему доклад-сводку событий в Вашингтоне.

Информацию об усилении охраны важных объектов столицы Германии подтвердили в берлинской полиции. По словам силовиков, усилена защита Бундестага и американского посольства.

Ранее сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса в Вашингтоне с целью сорвать оглашение итогов президентских выборов. Согласно официальным результатам, Трамп проиграл своему оппоненту — демократу Джо Байдену.