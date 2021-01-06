После протестов Дональд Трамп может покинуть пост президента раньше намеченного срока Фото: wikimedia.org/Gage Skidmore
Сторонники действующего президента США Дональда Трампа днем 6 января ворвались в здание Конгресса США, где проходила процедура утверждения итогов голосования коллегии выборщиков. Еще в середине декабря коллегия объявила о победе на президентских выборах США демократа Джо Байдена (поддержали 302 выборщика), между тем Трамп отказывается признавать свое поражение (за него проголосовали 232 человека).
Сторонники Дональда Трампа прорвались в здание Конгресса США и сорвали заседание парламента, на котором должны были утверждать итоги президентских выборов. В ходе штурма несколько полицейских, охранявших здание, получили ранения. Одна женщина, которая была в рядах протестующих, получила огнестрельное ранение в грудь. Позже стало известно, что она погибла.
Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер объявила о введении в городе комендантского часа на фоне беспорядков около Капитоли, пишет RT. Вице-президента США Майка Пенса и спикера палаты представителей Ненси Пелоси эвакуировали из здания Конгресса. Их доставили на военную базу, туда же отправили бюллетени с голосами выборщиков.
Избранный американский президент Джозеф Байден назвал происходящее около Конгресса «мятежом». Обращаясь к протестующим, он призвал их «дать дорогу демократии». Байден также заявил, что Трамп должен выступить по национальному телевидению, потребовав окончания «этой осады». Трамп обратился к сторонникам, но в Twitter, заявив, что у них «украли выборы». «У нас были выборы, которые у нас украли… Но вы должны идти домой сейчас. У нас должен быть мир», — призвал действующий президент протестующих. Впрочем, в Twitter запретили ретивит этого сообщения Трампа, объяснив это «риском насилия».
Позже в Белом доме заявили, что Трамп распорядился отправить военнослужащих Национальной гвардии США к конгрессу, куда ворвались протестующие. В свою очередь власти Вирджинии и Мэриленда отправили военных на помощь охране Конгресса.
На фоне этих событий член Палаты представителей США Ильхан Омара сообщила, что начала готовить документы для инициирования процедуры импичмента действующего президента США Дональда Трампа. «Мы не можем позволить ему оставаться на посту, это вопрос сохранения республики», — написала Омара в Twitter. Губернатор-демократ штата Иллинойс Джей Роберт Прицкер поддержал это решение, заявив, что «Трамп представляет опасность для страны и должен быть немедленно отстранен от занимаемой должности». Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо назвал события в Вашингтоне попыткой государственного переворота. По его словам, этот путч провалился.
Бывший президент США Джордж Буш — младший назвал события в конгрессе мятежом и заявил, что так результаты выборов оспаривают в банановых республиках, а не в демократическом государстве. Предшественник Трампа на посту президента США Барак Обама обвинил его в подстрекательстве к насилию.
Как пишет ТАСС, союзники США в Европе в шоке от штурма Капитолия. В Twitter глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель написал, что «американская демократия оказалась в осаде перед глазами всего мира». Генсек НАТО Йенс Столтенберг, в мессенджере отметил, что сцены в Вашингтоне «шокирующие». «Результаты демократических выборов необходимо уважать», — говорится в его лаконичном заявлении. «Это шокирующая картина, особенно потому, что она вредит нашим демократическим идеалам», — отметила глава МИД Бельгии Софи Вильмес. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Twitter назвал «позорными» действия сторонников Трампа.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook сделала репост записи экс-шефа бюро CNN в Москве Джилл Догерти. «США никогда больше не смогут говорить миру, что мы являемся образцом демократии», — говорится в посте Догерти, который процитировала Захарова. В ЛДПР сравнили события в США с революцией 1917 года.
Спецназу удалось зачистить от протестующих Капитолий. Были задержаны порядка 20 человек. Пресс-секретарь вице-президента США Майка Пенса Девин О’Мэлли заявил, что конгресс вновь соберется и закончит работу по утверждению итогов выборов.