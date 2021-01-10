В российских регионах собираются изменить систему оплаты проезда

Карта «Тройка» используется для оплаты проезда в общественном транспорте Фото: Анна Майорова © URA.RU

В 2021 году московская транспортная карта «Тройка» может появиться в регионах России. С таким заявлением выступил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов.

«Сейчас карта полноценно работает в Туле. Мы также тестируем ее на 2 маршрутах в Московской области и ведем переговоры с более чем 25 регионами РФ», — приводит «Российская газета» слова чиновника. Ликсутов подчеркнул, что после тестовой работы регионы сами примут решение, внедрять «Тройку» или нет.

Появление карты в российских регионах чиновник объяснил удобством пересадок. По его словам, пассажиры смогут не переплачивать, если добираются на работу разными видами транспорта. Кроме того, власти городов будут видеть, какие маршруты более популярны в то или иное время.

«Тройка» — электронная карта для оплаты проезда в общественном транспорте. Она действует в Москве и Тульской области с 2013 года. Пополнять счет карты можно как через стационарные банкоматы, так и через интернет, пишет « Царьград ».

Ранее российский Минтранс предложил к 2035 году сделать бесплатным проезд в общественном транспорте. Автоэксперты считают, что это может стать «геноцидом» для водителей и тормозом для экономики России.