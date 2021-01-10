В Перми скончалась женщина, на которую упал строительный переход

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Машины скорой помощи в красной зоне городской больницы №2. Курган , снег, приемное отделение, скорая помощь, машина скорой помощи, медицина, Областная больница курган
Женщина была в тяжелом состоянии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В пермской больнице скончалась 70-летняя женщина, на которую вчера упал строительный переход. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.

«Женщина была в тяжелом состоянии, к сожалению, она скончалась», — приводит ТАСС слова представителя ведомства. Вторая пострадавшая по-прежнему находится в больнице. В краевом управлении следственного комитета воздержались от комментариев, уточнив, что вопрос состояния здоровья травмированных находится на контроле у регионального минздрава.

В Перми 9 января на улице Краснова обрушился деревянный строительный переход. Пострадали два человека. Проводится доследственная проверка.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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