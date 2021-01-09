В Перми на людей рухнул строительный переход

Две женщины доставлены в больницу Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Перми на улице Краснова, 25 обрушился деревянный строительный переход. Пострадали две женщины. Такую информацию сообщают в группе «Пермь активная» в социальной сети «ВКонтакте».

«Спасатели извлекли из-под завала двух женщин 29 и 70 лет, после чего передали их медикам. Сейчас женщины госпитализированы, обе в удовлетворительном состоянии», — комментирует произошедшее пресс-служба администрации Перми в соцсетях.

«Следователи осмотрели место происшествия. Проводится доследственная проверка», — сообщила URA.RU старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Пермскому краю Ирина Незнамова. По ее словам, более полная информация будет предоставлена позднее.