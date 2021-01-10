В регионе ежедневно фиксируют более 100 новых случаев заражения коронавирусом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской области с начала 2021 года число больных коронавирусом за день не превысило рекорд, однако количество новых случаев не опускается ниже 100. Из-за этого, по прогнозу URA.RU, маловероятно, что коэффициент распространения инфекции опустится ниже 0,5 в ближайшую неделю. От него зависит переход региона на новый этап снятия ограничений.

Для перехода на новый этап снятия ограничений Курганской области нужно четыре дня подряд иметь не менее 207 свободных коек, тестировать на COVID-19 от 70 человек на 100 тысяч населения в день. Коэффициент распространения инфекции на разных этапах должен быть ниже 1,0, 0,8 или 0,5.

В регионе послабления можно ввести, если этот коэффициент четыре дня подряд будет ниже 0,5, так как область находится на втором этапе снятия ограничений. Это в ближайшую неделю возможно лишь в оптимистичном сценарии, для которого число новых случаев заражения COVID-19 должно ежедневно сокращаться на 21, что, как и ранее, почти нереально.

Для стабильного прогноза нужно ежедневно регистрировать 106 новых случаев заражения COVID-19 (среднее значение по итогам последних семи дней). Пессимистичному сценарию, хватит минимального ежедневного роста числа заболевших. В региональном оперштабе URA.RU пообещали позже прокомментировать данную ситуацию.

На 10 января в регионе подтвердили 104 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в области коронавирус обнаружили у 13 166 человек. Для людей старше 65 лет местные власти ввели обязательную самоизоляцию.

Скрин: URA.RU

Скрин: URA.RU

Скрин: URA.RU