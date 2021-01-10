Экс-заключенный Жапаров рассказал, как будет управлять Киргизией

Садыр Жапаров назвал Россию единственным стратегическим партнером Киргизии Фото: официальный сайт президента РФ

На президентских выборах в Киргизии лидером голосования стал Садыр Жапаров, который всего четыре месяца назад отбывал тюремный срок. Он рассказал российским журналистам как будет управлять страной, которая станет президентской республикой.

Жапаров пообещал, что первым делом «уничтожит коррупцию» и «уберет забюрократизированность», пишет «Коммерсант». Жапаров признал, что проблема родственников во власти является одной из самых сложных. Он пообещал, что его братьев не будет ни в крупном бизнесе, ни в кабинетах чиновников. «Я не знаю, сколько я буду править страной, но обещаю вам по-мужски: ни одного брата не увидите во власти», — заявил Садыр Жапаров.

Будущий президент Киргизии обещает, что вернет в страну уехавшую за рубеж молодежь. «Потребуется два-три года. В первый год мы должны поднять экономику. Второй-третий год — взяться за возвращение. Мы должны для них создать рабочие места. Почему люди уезжают? В основном, чтобы накопить деньги и обзавестись жильем», — отметил Жапаров, добавив. Что будет разработана программа выдачи ипотеки населению.

Кроме того он заявил, что Россия останется единственным стратегическим партнером Киргизии. С остальными государствами, например с США или Китаем, страна будет сотрудничать на взаимовыгодных условиях, считает избранный президент.

Как сообщает ЦИК Киргизии, по результатам обработки 98% участков на выборах президента лидирует Садыр Жапаров (его поддержали 79% избирателей). С 2012 года он выступал за национализацию золоторудного месторождения Кумтор, являющегося крупнейшим месторождением в Киргизии. Во время очередного митинга начался штурм правительства. Жапарова обвинили в насильственном захвате власти и осудили. В тюрьме он продолжил свою политическую деятельность. Он создал несколько групп в соцсетях и общался через них с народом. После заключения Жапаров получил большую народную поддержку. Вместе с выборами главы государства в Киргизии прошел референдум о форме правления. ЦИК уточняет, что президентскую форму правления выбрали 81% киргизстанцев.