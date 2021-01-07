Как выгодно купить квартиру в 2021 году

Ипотечные ставки в 2021 году могут снизиться Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Ставки по ипотеке в 2021 году продолжат снижаться, говорят опрошенные URA.RU эксперты. Однако в сфере недвижимости прогнозируются новые проблемы — замедление темпов строительства жилья и усиленный контроль налоговой службы за доходами граждан. Специалисты прогнозируют, что кризис, начавшийся в 2020 году, в перспективе негативно отразится на рынке. Это касается как новостроек, так и вторичного жилья.

Что ждать от ставок по ипотеке

Льготная ипотека под 6,5% привела к ажиотажному спросу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Серьезных предпосылок для резкого снижения или роста ставок пока нет, уверены эксперты, но их постепенное снижение продолжится. «Есть ощущение, что государство все же смотрит в сторону низких ставок по ипотеке, поэтому скорее всего расти они не будут. Ждем падения еще на 1-1,5%», — считает член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков.

Эту точку зрения разделяет и независимый эксперт рынка недвижимости Андрей Бекетов. По его словам, резких изменений в следующем году ожидать не стоит. Кандидат экономических наук, специалист по макроэкономическому анализу и прогнозированию Константин Юрченко добавляет, что новых кредитоспособных ипотечников в следующем году не появится, поскольку реальные доходы населения не растут. Он уверен, что оснований для взрывного роста ставок нет.

Однако собеседники URA.RU указывают, что вместе со снижением льготной ставки на новостройки начали расти цены на жилье. Таким образом покупатель сейчас почти ничего не выигрывает от льготы. «Ставки снизились, но выросла цена. В выигрыше оказались застройщики», — поясняет Юрченко. На эту проблему уже обратили внимание и во власти, и в Центральном банке.

На рынке вторичной недвижимости ситуация из-за льготной ипотеки на новостройки обстоит не лучшим образом.

В разговоре с агентством Бекетов добавил, что продавцов на рынке вторичного жилья стало меньше, а цены начали расти вслед за новостройками. «Цены первички и вторички коррелируются между собой. Если начала повышаться стоимость новостройки, то подтягиваются и цены на уже готовые квартиры», — пояснил он. Эксперт считает, что если в следующем году цены на новое жилье расти не будут, то могут снизиться цены и на уже готовые квартиры.

Какие новые проблемы появятся в 2021 году

Бекетов указал проблему, с которой может столкнуться часть желающих купить квартиру. По его словам, с 1 января налоговая служба будет гораздо серьезнее следить за доходами граждан. «При покупке свыше трех млн рублей налоговая имеет право запросить ваш отчет о доходах. Даже сейчас в личном кабинете налоговой можно увидеть свои открытые вклады, то есть эта структура представляет, какой объем средств у вас имеется», — рассказывает Бекетов. Соответственно, нельзя будет просто взять и купить квартиру, не имея при этом объяснения, откуда взялись деньги на покупку, добавляет он.

Кроме того, в следующем году эксперты опасаются замедления темпов строительства, поскольку в 2020 из-за льготной ипотеки наблюдался ажиотажный спрос. По данным ДОМ.РФ, за 10 месяцев объем выданной ипотеки увеличился на 35% по сравнению с предыдущим годом. В качестве причин назывались льготы по ипотеке и общее снижение ставок, а также опасение, что ставки могут резко вырасти.

«Во втором полугодии 2020 года люди, которые реально планировали купить жилье, уже это сделали. В следующем году будет замедление строительства, поскольку станет заметно отсутствие такого спроса [как в 2020]. Строительный цикл достаточно длинный, если что-то рухнуло сегодня в экономике, то на недвижимости это сказывается через несколько месяцев», — объясняет Юрченко. По его словам катастрофы не будет, но последствия будут заметны.

Однако Бекетов с таким мнением не согласен. Эксперт по недвижимости добавляет, что строительная отрасль — своеобразный конвейер, который будет выдавать тот же объем застройки, что и всегда.