Мэр Якутска заявила об отставке

Сардана Авксентьева попросит осовободить ее от должности мэра Якутска Фото: Instagram Сарданы Авксентьевой

Мэр Якутска Сардана Авксентьева объявила о досрочном сложении полномочий из-за состояния здоровья. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

«Семья серьёзно обеспокоена моим здоровьем. Причина — стрессы и постоянная тревога за город. Надо признать, что я уже не могу работать 24/365. Завтра ложусь в больницу, скоро операции», — написала Авксентьева в соцсети.

Мэр Якутска рассказала, что заявление о сложении полномочий в Якутскую городскую думу она внесет 11 января. Мэр попросила работодателей отпустить ее «с легким сердцем». «На доверенном вами посту я трудилась честно. Ни я, ни мои родные не получали землю, квартиры, другие „блага“, у нас нет бизнеса», — отметила Авксентьева. Градоначальница попросила назначить своим приемником своего заместителя Евгения Григорьева. Я« его готовила, многие из вас заметили. А команде я ставлю задачу максимально сплотиться вокруг него. Все наши планы должны быть реализованы, а данные обещания — исполнены», — отметила мэр Якутска.

«Очень жаль! Вы единственный мэр в России за которого не стыдно! Вы большой пример для всех политиков и чиновников!» — написала под постом жительница города joy_natalie. «Я не из Якутска, но я потрясена Вашим подходом к делу! Восторг и стоя БРАВО за Вашу самоотверженность! Вы-пример всем руководителям!» — поддержала градоначальника catherine_agarkova.

Как пишет Telegram-канал «Вечерний Хабаровск», эксперты называют истинной причиной внезапной отставки мэра Якутска оказываемое на нее давление со стороны губернатора Якутии Айсена Николаева. «Строптивой градоначальнице, не состоявшей в „ЕР“, не могли простить публичного голосования против поправок в Конституцию. И отказа проводить агитацию в пользу „Единой России“», — уточняется в мессенджере. Авксентьева после прихода на пост мэра отказалась от служебного транспорта и старалась максимально снизить нагрузку на бюджет города в части содержания чиновничьего аппарата.