В ПФР раскрыли, кто выйдет на пенсию раньше срока в 2021 году

В 2021 году продолжится постепенное повышение пенсионного возраста Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

Досрочный выход на пенсию в 2021 году сохранится для россиян, которые работают в тяжелых, вредных и опасных условиях труда. Об этом напомнили в Пенсионном фонде России (ПФР).

«Это люди, работающие в горячих цехах, железнодорожной отрасли, в плавсоставе и летном составе гражданской авиации, на лесозаготовках и лесосплаве, на подземных и открытых горных работах по добыче полезных ископаемых, а также спасатели, водители общественного транспорта и другие», — приводит слова из сообщения ПФР Primpress. Эти категории граждан имеют право выйти на пенсию раньше положенного срока, подчеркнули в фонде.

Кроме того, в 2021 году россияне могут воспользоваться правом на ранний выход на пенсию по состоянию здоровья или по социальным причинам, отметили в ПФР. Там уточнили, что среди таких женщины с двумя и более детьми и стажем работы в условиях Крайнего Севера, родители и опекуны инвалидов с детства, воспитавшие их до восьмилетнего возраста, инвалиды вследствие военной травмы, инвалиды по зрению I группы и другие.

В ПФР напомнили, что в 2021 году продолжится постепенное повышение пенсионного возраста. Так, пенсионный возраст повысится до 61,5 года для мужчин и 56,5 года для женщин. Во втором полугодии текущего года пенсионного возраста достигнут женщины, родившиеся в 1-м полугодии 1965 года, и мужчины, родившиеся в 1-м полугодии 1960 года.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что пенсии в России в 2021 году проиндексированы выше уровня инфляции, передает RT. Однако лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов выразил мнение, что средний размер страховых выплат сегодня должен достигать 30 тысяч рублей, пишет агентство Nation News.