10 января 2021

Российских воителей будут лишать прав за три нарушения. Список

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ДПС, ГАИ, ГИБДД. Челябинск, гаи, водитель, гибдд, полиция, дорожное движение, дпс, проверка документов
В новый КоАП планируется включить ряд норм, в том числе новый вид наказания для злостных нарушителей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Российских водителей могут лишить прав на срок до полутора лет за три грубых нарушения правил дорожного движения в течение года. Этой нормой Минюст РФ намерен дополнить новый КоАП.

«Водителя, совершившего в течение года три грубых нарушения ПДД, таких как выезд на встречную полосу или проезд на красный свет, смогут лишить прав на срок до полутора лет», — пишет «Коммерсант». Мера коснется также тех, кого в течение года наказывали за превышение скорости на 60 км/ч. Однако, нарушения, которые фиксировались автоматическими камерами учитываться в «накопительной» системе не будут.

Кроме того, будут усилены санкции за пьяное вождение. Так, нетрезвого водителя могут лишить прав на срок до трех лет, если он вез ребенка.

Ранее в России был введен новый штраф для автомобилистов. С 10 января неоплаченный проезд по платным дорогам стал наказуем, пишет RT. За подобное нарушение водителям легковушек придется заплатить полторы тысячи рублей, а для владельцев автобусов и фур штраф составит пять тысяч рублей, уточняет агентство Nation News.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...